Arrivée du pape François en Mongolie, première visite d'un souverain pontife

Crédit photo © Reuters

OULAN-BATOR (Reuters) - Le pape François est arrivé vendredi en Mongolie, pour ce qui constitue la première visite d'un souverain pontife dans le pays d'Asie de l'Est, où la population est majoritairement bouddhiste mais dont la proximité avec la Chine fait espérer au Vatican une passerelle pour améliorer les relations avec Pékin. François, 86 ans, est arrivé à Oulan-Bator à bord d'un avion ITA spécialement affrété pour ce déplacement et dans lequel se trouvaient aussi l'entourage du pape et des journalistes. Il doit s'exprimer samedi devant des membres du gouvernement et des diplomates. (Reportage Philip Pullella; version française Jean Terzian)