Arrestations et sécurité renforcée à Hong Kong avant le 34e anniversaire de Tiananmen

Crédit photo © Reuters

par Jessie Pang et Ben Blanchard HONG KONG/TAIPEI (Reuters) - La police de Hong Kong a annoncé dimanche avoir arrêté huit personnes, alors que les autorités ont renforcé la sécurité avant le 34e anniversaire de la commémoration de la répression meurtrière du mouvement de Tiananmen. D'importantes commémorations étaient organisées chaque année dans le parc Victoria de Hong Kong, à la mémoire du massacre de la place Tiananmen, avant que des restrictions ne soient imposées. La police a indiqué que huit personnes avaient été arrêtées près du parc Victoria après avoir "exhibé des objets portant des inscriptions séditieuses, scandé des slogans et commis des actes illégaux". Des vidéos que Reuters a pu consulter montraient l'artiste Sanmu Chan criant: "N'oubliez pas le 4 juin. Habitants de Hong Kong, n'ayez pas peur", alors qu'il était emmené par les forces de l'ordre. Des activistes hongkongais estiment que les interventions de la police s'inscrivent dans une campagne plus large menée par la Chine pour ramener la ville dans son giron. Pékin s'était engagé à maintenir le statu quo concernant le régime particulier, résumé par la formule "un pays, deux systèmes", dont jouit l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Le dispositif de sécurité déployé à Hong Kong est particulièrement important cette année, avec jusqu'à 6.000 policiers mobilisés, a annoncé la chaîne de télévision publique. Des commémorations seront organisées dimanche aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. (Reportage James Pomfret; version française Camille Raynaud)