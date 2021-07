Arrestations d'activistes à Cuba, qui blâme les USA pour les manifestations

Crédit photo © Reuters

par Sarah Marsh et Nelson Acosta

LA HAVANE (Reuters) - Cuba a imputé à l'"asphyxie économique" des Etats-Unis les manifestations antigouvernementales historiques qui secouent l'île et a procédé à l'arrestation de certains activistes de premier plan, alors que Washington a dit soutenir le droit du peuple cubain à manifester.

Le calme régnait lundi dans la capitale La Havane, où un important dispositif policier était en place tandis que l'accès au Capitole - vers lequel avaient convergé la veille plus d'un millier de personnes - était bloqué.

Au moins une centaine de manifestants, activistes et journalistes indépendants ont été arrêtés depuis dimanche à travers le pays, alors que des milliers de personnes étaient descendues dimanche dans les rues de La Havane, de Santiago et d'autres villes pour protester contre la situation économique et sanitaire, allant jusqu'à appeler à la fin du communisme.

Le président Miguel Diaz-Canel a imputé aux sanctions américaines, renforcées ces dernières années, les difficultés économiques que rencontre le pays avec notamment des pénuries de médicaments et des pannes régulières d'électricité.

S'exprimant dans une allocution télévisée, entouré de son gouvernement, le dirigeant cubain a affirmé que les critiques contre la gestion de l'épidémie de COVID-19 sur l'île visaient à fracturer l'unité du peuple.

Miguel Diaz-Canel a vilipendé les scènes de violences et les pillages qui se sont déroulées dans plusieurs villes du pays, dénonçant le comportement "totalement vulgaire, indécent et délinquant" des manifestants.

Le président américain Joe Biden a assuré de son côté le peuple cubain du soutien des Etats-Unis face à ce qu'il a présenté comme des décennies de répression et une gestion totalement inefficace de la crise de l'épidémie de COVID-19.

"Le peuple cubain revendique courageusement des droits fondamentaux et universels. Ces droits, notamment le droit de manifester pacifiquement et le droit de choisir librement son propre avenir, doivent être respectés", a-t-il dit dans un communiqué.

"Les Etats-Unis appellent le régime cubain à écouter son peuple et à répondre à ses besoins en ce moment capital plutôt qu'à s'enrichir."

(Reportage Sarah Marsh, Marc Frank, Nelson Acosta à La Havane, avec Patricia Zengerle, Simon Lewis et Daphne Psaledakis à Washington; version française Bertrand Boucey, Tangi Salaün et Jean Terzian)