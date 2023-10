Arrestation en Russie d'une journaliste ayant la double nationalité russo-américaine

Arrestation en Russie d'une journaliste ayant la double nationalité russo-américaine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les autorités russes ont arrêté une journaliste de Radio Liberté, a annoncé jeudi la radio financée par les Etats-Unis, l'accusant de ne pas s'être enregistrée comme "agent étranger" pour rassembler des informations sur les activités militaires de Moscou. Alsou Kourmacheva, qui dispose de passeports russe et américain, est la deuxième journaliste américaine à être arrêtée en Russie cette année après Evan Gershkovich, un correspondant du Wall Street Journal détenu depuis mars dernier sur des accusations d'espionnage qu'il rejette. Elle pourrait encourir jusqu'à cinq ans de prison, a indiqué Radio Liberté, appelant à la libération de la journaliste. Alsou Kourmacheva résidait à Prague jusqu'en mai dernier, se rendant alors en Russie pour une "urgence familiale", a précisé Radio Liberté. Ses deux passeports ont ensuite été saisis, le 2 juin, quand elle a tenté de repartir pour Prague par avion. Elle a aussi reçu une amende pour ne pas avoir notifié les autorités russes qu'elle disposait aussi de la nationalité américaine. La journaliste a été arrêtée mercredi sur de nouvelles accusations alors qu'elle attendait que ses documents lui soient rendus, a fait savoir la radio. Aux termes de la loi russe, les individus et organisations recevant des financements de l'étranger peuvent être déclarés "agents étrangers", ce qui peut potentiellement nuire à leur crédibilité auprès du public russe. La France a "condamné" l'arrestation de la journaliste russo-américaine sur le site internet du ministère des Affaires étrangères. "La France est très préoccupée par la campagne de répression menée par les autorités russes à l'encontre des voix critiques du pouvoir et de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Elle condamne les entraves à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, qui se sont multipliées au cours des derniers mois". (Rédaction de Reuters)