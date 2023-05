Arrestation de l'antimonarchiste Graham Smith en amont du couronnement de Charles III

LONDRES, 6 mai (Reuters) - La police britannique a arrêté Graham Smith, chef du groupe antimonarchiste Republic, en amont du couronnement du roi Charles III samedi, a déclaré un porte-parole du groupe. Le chef de la police londonienne, Mark Rowley, avait prévenu vendredi d'une "très faible tolérance pour les perturbations" dans les rues du centre de Londres, où des dizaines de milliers de personnes se rassemblent pour assister à la procession royale. La police n'a pas confirmé l'arrestation, précisant qu'elle n'avait pas nommé les personnes arrêtées dans l'immédiat. Une photo publiée sur Twitter montrait Graham Smith assis par terre, entouré d'un groupe de policiers. Un officier présent sur les lieux, près de Trafalgar Square, a précisé que trois manifestants républicains avaient été arrêtés pour avoir transporté de la peinture. Plus de 11.000 policiers ont été mobilisés pour le couronnement, la plus grande cérémonie organisée dans la capitale britannique depuis 70 ans. (Reportage Andrew MacAskill, rédigé par Sarah Young ; version française Kate Entringer)