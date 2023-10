Arras : Le suspect a prêté allégeance au groupe Etat islamique, dit le procureur de la république antiterroriste

Arras : Le suspect a prêté allégeance au groupe Etat islamique, dit le procureur de la république antiterroriste













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les suspect responsable de l'attaque commise dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) la semaine dernière qui a coûté la vie à un enseignant a prêté allégeance au groupe Etat islamique, a déclaré mardi Jean-François Ricard, procureur de la république antiterroriste lors d'une conférence de presse. "Mohamed M. a proféré sa haine de la France dans son enregistrement d'allégeance à l'Etat islamique", a dit le procureur. L'attaque de vendredi, survenue dans le collège-lycée Gambetta d'Arras et qui a fait un mort et trois blessés, a été commis par Mohamed M., né en 2003 en Russie et fiché comme islamiste radicalisé. Le pronostic vital des personnes blessées dans l'attaque n'est plus engagé, a précisé le procureur. Le suspect va être présenté à un juge d'instruction antiterroriste, après 96 heures passées en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste (PNAT). (Rédigé par Kate Entringer)