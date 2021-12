Arnaud Lagardère se dit "fier" d'avoir Vivendi au capital de Lagardère !

PARIS, 13 décembre (Reuters) - Arnaud Lagardère, le PDG du groupe Lagardère, s'est félicité lundi de la présence de Vivendi au capital du groupe, estimant le groupe de médias et son premier actionnaire, la famille Bolloré, à la hauteur de l'héritage laissé par son père Jean-Luc Lagardère.

"En ma qualité d'actionnaire, je suis fier et heureux de voir Vivendi, un partenaire de très grande qualité, s'inscrire durablement dans cette stratégie de développement ambitieuse et responsable", souligne Arnaud Lagardère dans une déclaration personnelle transmise à la presse.

"Je dis sans retenue que notre actionnaire Vivendi et la famille Bolloré sont à la hauteur de l'héritage que nous a laissé Jean-Luc Lagardère", poursuit-il.

Vivendi a annoncé en septembre avoir accepté de reprendre la participation d'Amber Capital dans Lagardère, ouvrant la voie à une prise de contrôle qui va permettre au groupe de l'homme d'affaires Vincent Bolloré d'étendre son influence dans le paysage médiatique français. (Reportage Sudip Kar-Gupta et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)