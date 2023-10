Arménie : Erevan ratifie le statut fondateur de la CPI

2 octobre (Reuters) - Le parlement arménien a ratifié mardi le statut fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), acceptant acceptant ainsi de se soumettre à la juridiction de la Cour de La Haye, ont annoncé plusieurs agences de presse russes. La Russie s'était fortement opposée à ce projet mais les liens avec Moscou se sont détériorés avec l'invasion de l'Ukraine par Moscou et la reprise par l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh. La CPI a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine, accusé d'avoir déporté des centaines d'enfants d'Ukraine, ce que le Kremlin réfute. L'adhésion de l'Arménie à la CPI signifie qu'elle sera obligée d'arrêter Vladimir Poutine s'il s'y rend. (Reportage Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)