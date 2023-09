Arm vise une valorisation de 54,5 Mds$ pour son IPO

par Echo Wang et Anirban Sen NEW YORK (Reuters) - Arm Holdings Plc, le concepteur britannique de puces détenu par le conglomérat japonais SoftBank Group Corp, vise une valorisation de 54,5 milliards de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York. Cette valorisation représente une décote par rapport à l'estimation de 64 milliards de dollars du mois dernier lorsque SoftBank a acquis une participation de 25% dans la société via le fonds Vision Fund. SoftBank vise à introduire Arm en bourse depuis que la vente du concepteur de puces à Nvidia pour 40 milliards de dollars a échoué l'année dernière. Arm a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) jeudi à 51 dollars par action, dans le haut de la fourchette de prix indiquée au début du mois, ce qui a permis à SoftBank de lever 4,87 milliards de dollars sur la base de 95,5 millions d'actions vendues, a annoncé mercredi l'entreprise. Arm a sollicité, dans le cadre de son IPO, plusieurs de ses principaux clients comme investisseurs, dont Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel ou encore Samsung Electronics. (Reportage Echo Wang et Anirban Sen à New York; version française Camille Raynaud)