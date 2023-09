Arm vise 47 à 51 dollars par action pour son IPO, selon des sources

par Echo Wang et Anirban Sen NEW YORK (Reuters) - Arm Holdings, le concepteur britannique de puces détenu par le conglomérat japonais SoftBank Group Corp, prévoit une introduction en Bourse (IPO) la semaine prochaine au prix indicatif de 47 à 51 dollars par action, ont rapporté samedi à Reuters des sources proches du dossier. Cette fourchette de prix valorise Arm, qui entend lever de 5 à 5,4 milliards de dollars, à environ 50-54 milliards de dollars, ce qui ferait du groupe la société la mieux valorisée à entrer à la Bourse de New York depuis le constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive en 2021. L'offre indicative pourrait être revue à la hausse avant l'IPO en cas de forte de demande, ont par ailleurs précisé les sources Arm s'est refusé à tout commentaire et SoftBank n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. L'actuelle valorisation d'Arm représente une décote par rapport à l'estimation de 64 milliards de dollars du mois dernier lorsque SoftBank a acquis une participation de 25% dans la société via le fonds Vision Fund. Cette valorisation prend en compte la baisse récente de la demande pour certains produits d'Arm, le groupe ayant notamment clos son exercice annuel décalé du 31 mars avec un chiffre d'affaires en baisse, à 2,68 milliards de dollars. Reuters a rapporté vendredi qu'Arm a sollicité, dans le cadre de son IPO, plusieurs de ses principaux clients comme investisseurs, dont Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel ou encore Samsung Electronics. (Reportage Echo Wang à New York, version française Claude Chendjou)