Arm, filiale de SoftBank, veut lever au moins 8 Mds$ en bourse

Arm, filiale de SoftBank, veut lever au moins 8 Mds$ en bourse













par Echo Wang et Anirban Sen NEW YORK, 5 mars (Reuters) - Arm Ltd, le concepteur de puces britannique détenu par le groupe japonais SoftBank Corp , devrait chercher à lever au moins 8 milliards de dollars lors de ce qui devrait être une entrée en bourse spectaculaire aux États-Unis cette année, ont déclaré dimanche des sources ayant une bonne connaissance du dossier. Arm devrait soumettre de manière confidentielle les documents nécessaires à son introduction en bourse à la fin du mois d'avril, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat car les discussions sont confidentielles. L'introduction en bourse devrait avoir lieu plus tard dans l'année et le moment exact sera déterminé par les conditions du marché, ont-elles ajouté. SoftBank aurait choisi quatre banques d'investissement pour diriger ce qui pourrait être l'introduction en bourse la plus médiatisée de ces dernières années. Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays et Mizuho Financial Group devraient être les principaux souscripteurs de l'opération, ont indiqué les sources, ajoutant qu'aucune banque n'avait encore été choisie pour le rôle très convoité de "chef de file". Les préparatifs de l'introduction en bourse devraient être lancés aux États-Unis dans les prochains jours. La fourchette de valorisation n'a pas encore été finalisée, mais Arm, dont le siège est à Cambridge, en Angleterre, espère être valorisée à plus de 50 milliards de dollars lors de l'opération, ont précisé les sources. Barclays, JPMorgan et SoftBank n'ont pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires. Arm, Goldman Sachs et Mizuho ont refusé de commenter. Une cotation réussie pour Arm cette année donnerait un coup de fouet au marché des introductions en bourse, globalement atone depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a déclenché une importante volatilité du marché et une énorme liquidation des valeurs technologiques. La semaine dernière, Arm a indiqué qu'elle chercherait à obtenir une cotation uniquement aux États-Unis cette année, anéantissant les espoirs du gouvernement britannique de voir le géant de la technologie revenir en bourse à Londres. SoftBank cherche à faire coter Arm depuis que son accord pour vendre le concepteur de puces à Nvidia Corp pour 40 milliards de dollars a échoué l'année dernière en raison des objections des régulateurs antitrust américains et européens. (Reportage d'Echo Wang et d'Anirban Sen à New York, version française Benjamin Mallet)