Arkema veut racheter le sud-coréen PIAM

Arkema veut racheter le sud-coréen PIAM













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe chimique français Arkema a annoncé mercredi avoir proposé d'acquérir une participation de 54% dans le groupe sud-coréen PI Advanced Materials (PIAM) pour 728 millions d'euros. "L'acquisition de la participation majoritaire de 54% de Glenwood Private Equity permettra la consolidation à 100% de PIAM dans les comptes d'Arkema. Les 46% d'actions restantes continueront à être cotées à la bourse coréenne", dit un communiqué du groupe. Selon Arkema, le projet offre des synergies avant impôts d'environ 30 millions d'euros en terme d’Ebitda, qui devraient être atteintes progressivement au cours des cinq ans. La transaction, qui, si elle se concrétise, devrait être finalisée à la fin de l'année, sera entièrement financée en numéraire, a ajouté Arkema. PI Advanced Materials fabrique des polyimides, un polymère stable, résistant à la chaleur, utilisé notamment dans les véhicules électriques ou l’électronique grand public. La croissance de son chiffre d'affaire est attendue à 13% par an. A la Bourse de Paris, le titre Arkema reculait de 0,5% à 07h46 GMT. (Michal Aleksandrowicz; version française Nicolas Delame et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)