Arkema présente ses ambitions 2028

ARKEMA DÉVOILE SON AMBITION 2028 ET ACCÉLÈRE SA CROISSANCE ORGANIQUE DANS LES MATÉRIAUX DE HAUTE PERFORMANCE ET LES SOLUTIONS DURABLES * D'ICI 2028, ARKEMA A POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 12 MILLIARDS D'EUROS AVEC UNE MARGE D'EBITDA ÉLEVÉE D'ENVIRON 18% * LA CROISSANCE ORGANIQUE MOYENNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EST ATTENDUE AUTOUR DE 4% PAR AN ET LA CROISSANCE ORGANIQUE MOYENNE DE L'EBITDA DE 7 À 8% PAR AN SUR LA PÉRIODE 2024-28 * LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE DEVRAIT RESTER FORTE ET LE RETOUR AUX ACTIONNAIRES AUGMENTER DE 30% AU COURS DE LA PÉRIODE 2024-28 PAR RAPPORT À LA PRÉCÉDENTE PÉRIODE DE CINQ ANS * LE GROUPE S'APPUIERA ÉGALEMENT SUR LA RÉCENTE VALIDATION DE SA TRAJECTOIRE 1,5oC PAR SBTI POUR RENFORCER ENCORE SES INITIATIVES EN MATIÈRE DE DÉCARBONATION, PERMETTANT D'OUVRIR LA VOIE VERS LE NET-ZÉRO À L'HORIZON 2050