Arkema confirme son objectif annuel
10 novembre (Reuters) - Arkema SA:
* CA DE EUR 2,97 MDS AU T3 CONTRE EUR 2,40 MDS L'AN DERNIER
* EBITDA DE EUR 495 MLNS AU T3 CONTRE EUR 474 MLNS L'AN DERNIER
* RÉSULTAT NET COURANT DE EUR 260 MLNS AU T3 CONTRE EUR 258 MLNS L'AN DERNIER
* DETTE NETTE BIEN MAÎTRISÉE AU T3 À EUR 2 615 MLNS (EUR 2 789 MLNS À FIN JUIN 2022), DONT EUR 700 MLNS D'OBLIGATIONS HYBRIDES
* FORTE GÉNÉRATION DE CASH AVEC UN FLUX DE TRÉSORERIE COURANT DE EUR 434 MLNS AU T3 2022 (EUR 236 MLNS AU 3T 2021)
* CONFIRMATION DE L'OBJECTIF ANNUEL
* LE GROUPE RÉITÈRE PAR AILLEURS SA CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À RÉALISER LES OBJECTIFS AMBITIEUX QU'IL S'EST FIXÉS POUR 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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