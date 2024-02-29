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Arkema affiche un chiffre d’affaires annuel en baisse à 9,5 milliards d'euros en 2023

Arkema affiche un chiffre d’affaires annuel en baisse à 9,5 milliards d'euros en 2023

29 février (Reuters) - Arkema SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DU GROUPE À EUR 9,5 MDS, EN RETRAIT DE 16,1%

* EBITDA ANNUEL DE EUR 1,5 MDS EN RETRAIT DE 28,9%

* PERSPECTIVES 2024: L'EBITDA DU PREMIER TRIMESTRE DEVRAIT ÊTRE COMPARABLE À CELUI DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 ET EN RETRAIT PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2023

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* PERSPECTIVES 2024: VISE À RÉALISER SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2024 UN EBITDA EN CROISSANCE, ESTIMÉ ENTRE 1,5 MDEUR ET 1,7 MDEUR

* RÉSULTAT ANNUEL NET COURANT DE EUR 653 MILLION EN RETRAIT DE 44% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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