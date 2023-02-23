A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Arkema affiche CA annuel en hausse à 11,5 milliards d'euros

Arkema affiche CA annuel en hausse à 11,5 milliards d'euros

23 février (Reuters) - Arkema SA:

* CA ANNUEL DE 11,5 MDS EUROS CONTRE 9,52 MDS EUROS IL Y A UN AN

* EBITDA ANNUEL DE 2,11 MDS EUROS CONTRE 1,73 MD EUROS IL Y A UN AN

* FLUX DE TRÉSORERIE COURANT FIN-2022 À 933 MEUR CONTRE 756 MILLION EUROS EN 2021

* RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL DE 1,17 MDS D'EUROS CONTRE 896 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* PROPOSITION D'UN DIVIDENDE DE 3,40 EUROS PAR ACTION (3,0 EUROS EN 2021), EN LIGNE AVEC LA POLITIQUE DE CROISSANCE PROGRESSIVE DU DIVIDENDE

* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONFIRME SES OBJECTIFS 2024

* PERSPECTIVES: VISE À RÉALISER EN 2023 UN EBITDA D'ENVIRON 1,5 MDEUR À 1,6 MDEUR ET DE MAINTENIR UN TAUX DE CONVERSION DE L'EBITDA EN CASH ÉLEVÉ SUPÉRIEUR À 40% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Publlicité Publlicité