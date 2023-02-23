Arkema affiche CA annuel en hausse à 11,5 milliards d'euros
23 février (Reuters) - Arkema SA:
* CA ANNUEL DE 11,5 MDS EUROS CONTRE 9,52 MDS EUROS IL Y A UN AN
* EBITDA ANNUEL DE 2,11 MDS EUROS CONTRE 1,73 MD EUROS IL Y A UN AN
* FLUX DE TRÉSORERIE COURANT FIN-2022 À 933 MEUR CONTRE 756 MILLION EUROS EN 2021
* RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL DE 1,17 MDS D'EUROS CONTRE 896 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN
* PROPOSITION D'UN DIVIDENDE DE 3,40 EUROS PAR ACTION (3,0 EUROS EN 2021), EN LIGNE AVEC LA POLITIQUE DE CROISSANCE PROGRESSIVE DU DIVIDENDE
* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONFIRME SES OBJECTIFS 2024
* PERSPECTIVES: VISE À RÉALISER EN 2023 UN EBITDA D'ENVIRON 1,5 MDEUR À 1,6 MDEUR ET DE MAINTENIR UN TAUX DE CONVERSION DE L'EBITDA EN CASH ÉLEVÉ SUPÉRIEUR À 40% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !