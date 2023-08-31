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Arianespace vise le 4 octobre pour le prochain vol de Vega VV23

Arianespace vise le 4 octobre pour le prochain vol de Vega VV23

31 août (Reuters) - Arianespace :

* ARIANESPACE VISE LE 4 OCTOBRE POUR LE PROCHAIN VOL DE VEGA VV23

* LA PROCHAINE MISSION D'ARIANESPACE DÉCOLLERA DEPUIS LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS À KOUROU, EN GUYANE FRANÇAISE

* LA MISSION, DÉNOMMÉE VV23, PLACERA LES SATELLITES EN ORBITE HÉLIOSYNCHRONE

* LE DÉCOLLAGE EST PRÉVU LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2023 À 22H36 HEURE LOCALE (JEUDI 5 OCTOBRE, 01H36 UTC)

* LE LANCEUR VEGA EMPORTERA UN PASSAGER PRINCIPAL, THEOS-2, UN PASSAGER SECONDAIRE, FORMOSAT-7R/TRITON, AINSI QUE DIX PASSAGERS AUXILIAIRES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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