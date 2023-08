Arianespace vise le 4 octobre pour le prochain vol de Vega VV23

31 août (Reuters) - Arianespace : * ARIANESPACE VISE LE 4 OCTOBRE POUR LE PROCHAIN VOL DE VEGA VV23 * LA PROCHAINE MISSION D'ARIANESPACE DÉCOLLERA DEPUIS LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS À KOUROU, EN GUYANE FRANÇAISE * LA MISSION, DÉNOMMÉE VV23, PLACERA LES SATELLITES EN ORBITE HÉLIOSYNCHRONE * LE DÉCOLLAGE EST PRÉVU LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2023 À 22H36 HEURE LOCALE (JEUDI 5 OCTOBRE, 01H36 UTC) * LE LANCEUR VEGA EMPORTERA UN PASSAGER PRINCIPAL, THEOS-2, UN PASSAGER SECONDAIRE, FORMOSAT-7R/TRITON, AINSI QUE DIX PASSAGERS AUXILIAIRES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)