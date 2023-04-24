ArianeGroup obtient un contrat du CNES dans la surveillance de l’espace
24 avril (Reuters) - ArianeGroup:
* ARIANEGROUP, EUTELSAT ET MAGELLIUM VONT AMÉLIORER LES CAPACITÉS FRANÇAISES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE SOURCE)
* LE CONSORTIUM PILOTÉ PAR ARIANEGROUP, ASSOCIÉ À EUTELSAT ET MAGELLIUM, A ÉTÉ NOTIFIÉ PAR LE CNES D'UN CONTRAT AU TITRE DE FRANCE 2030 DESTINÉ À AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE SUR TOUTES LES ORBITES
* LE CONSORTIUM FOURNIRA AU CNES UN SERVICE DE DONNÉES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE OU " SPACE SITUATIONAL AWERENESS " (SSA)
* CE MARCHÉ EST FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DU PLAN D'INVESTISSEMENT " FRANCE 2030 " Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !