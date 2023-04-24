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ArianeGroup obtient un contrat du CNES dans la surveillance de l’espace

ArianeGroup obtient un contrat du CNES dans la surveillance de l’espace

24 avril (Reuters) - ArianeGroup:

* ARIANEGROUP, EUTELSAT ET MAGELLIUM VONT AMÉLIORER LES CAPACITÉS FRANÇAISES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE SOURCE)

* LE CONSORTIUM PILOTÉ PAR ARIANEGROUP, ASSOCIÉ À EUTELSAT ET MAGELLIUM, A ÉTÉ NOTIFIÉ PAR LE CNES D'UN CONTRAT AU TITRE DE FRANCE 2030 DESTINÉ À AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE SUR TOUTES LES ORBITES

* LE CONSORTIUM FOURNIRA AU CNES UN SERVICE DE DONNÉES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE OU " SPACE SITUATIONAL AWERENESS " (SSA)

* CE MARCHÉ EST FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DU PLAN D'INVESTISSEMENT " FRANCE 2030 " Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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