ArianeGroup obtient un contrat du CNES dans la surveillance de l’espace

24 avril (Reuters) - ArianeGroup: * ARIANEGROUP, EUTELSAT ET MAGELLIUM VONT AMÉLIORER LES CAPACITÉS FRANÇAISES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE SOURCE) * LE CONSORTIUM PILOTÉ PAR ARIANEGROUP, ASSOCIÉ À EUTELSAT ET MAGELLIUM, A ÉTÉ NOTIFIÉ PAR LE CNES D'UN CONTRAT AU TITRE DE FRANCE 2030 DESTINÉ À AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE SUR TOUTES LES ORBITES * LE CONSORTIUM FOURNIRA AU CNES UN SERVICE DE DONNÉES DE SURVEILLANCE DE L'ESPACE OU " SPACE SITUATIONAL AWERENESS " (SSA) * CE MARCHÉ EST FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DU PLAN D'INVESTISSEMENT " FRANCE 2030 " Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)