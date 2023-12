Ariane 6: Le vol inaugural prévu entre le 15 juin et le 31 juillet 2024, dit l'ESA

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le lancement inaugural de la fusée Ariane 6 devrait avoir lieu entre le 15 juin et le 31 juillet 2024, a annoncé jeudi l'Agence spatiale européenne (ESA). La semaine dernière à Kourou, en Guyane, la fusée Ariane 6 a passé avec succès un essai crucial en vue d'un premier vol. Les Etats membres de l'ESA ont validé en 2014 le projet Ariane 6, dans un contexte de concurrence accrue face aux lancements commerciaux. Mais le lancement de la fusée, initialement prévu en 2020, a été retardé à de multiples reprises. (Tim Hepher; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)