Argentine : La pauvreté au plus haut niveau depuis 20 ans

Crédit photo © Reuters

BUENOS AIRES (Reuters) - Le niveau de pauvreté en Argentine a atteint 57,4% en janvier, un record depuis au moins 20 ans, selon un rapport de l'Université catholique d'Argentine (UCA) cité par les médias du pays. Selon ce rapport, la dévaluation du peso décidée par le président Javier Milei investi début décembre - et la hausse des prix qu'elle a provoquée - ont aggravé la pauvreté. "Le véritable héritage du modèle de caste : six Argentins sur dix sont pauvres", écrit Javier Milei dans un message posté sur les réseaux sociaux samedi soir. Le président a pris ses fonctions en promettant de " dollariser " l'économie, de dompter un taux d'inflation annuel de plus de 200%, d'éliminer le déficit budgétaire et de mettre fin aux avantages accordés aux dynasties politiques argentines, que Javier Milei surnomme " la caste ". A lire aussi... En décembre, son gouvernement a lancé des réformes économiques radicales, principalement une dévaluation du peso de 54 % par rapport au dollar américain, provoquant l'effondrement des revenus des Argentins à mesure que les prix montent en flèche. Parmi les autres mesures figurent la réduction des subventions dans les secteurs de l'énergie et des transports ainsi que des hausses d'impôts visant à atteindre l'équilibre budgétaire. Vendredi, le ministère argentin de l'Économie a fait état d'un excédent budgétaire de 518,41 milliards de pesos (620,85 millions de dollars) en janvier ; c'est la première fois que ce chiffre est dans le vert depuis août 2012. Reuters n'a pas eu accès au rapport dans l'immédiat. L'UCA n'a pas répondu à une demande de commentaires. (1 $ = 835,00 pesos argentins) (Reportage d'Eliana Raszewski à Buenos Aires; Version française Elizabeth Pineau)