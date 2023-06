Ardian lève 20 Mds$ pour racheter des parts dans des fonds de capital-investissement

26 juin (Reuters) - Ardian a levé plus de 20 milliards de dollars pour un fonds secondaire dédié au rachat de participations dans des fonds de capital-investissement auprès d'investisseurs, a rapporté le Financial Times lundi, citant des sources familières du sujet. Le fonds entend tirer profit de la cession par des investisseurs institutionnels de leurs participations dans des fonds de capital-investissement de manière anticipée, selon le FT, qui ajoute qu'Ardian cherche à terme à lever 25 milliards de dollars pour ce fonds. Le fonds souverain d'Abou Dabi (ADIA) a accepté d'investir 6 milliards de dollars dans le fonds et par le biais de co-investissements dans ses transactions, rapporte FT. Ardian a annoncé au début de l'année qu'il allait ouvrir un bureau à Abou Dabi. La société de capital-investissement gère également Mubadala Capital, la branche de gestion d'actifs du fonds souverain d'Abou Dhabi. Ardian s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'ADIA n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Reportage Jahnavi Nidumolu à Bangalore ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)