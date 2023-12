ArcelorMittal vend des actifs au Kazakhstan pour 286 millions de dollars

Crédit photo © Reuters

ASTANA (Reuters) - Le sidérurgiste ArcelorMittal a vendu ses actifs kazakhs - l'aciérie de Temirtau et l'usine de tuyaux d'Aktaou - pour 286 millions de dollars (265,3 millions d'euros) à un fonds public kazakh, a annoncé vendredi le ministère local de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie, Kanat Sharlapayev, a également déclaré que le gouvernement avait convenu avec le magnat local de l'automobile, Andrei Lavrentyev, qu'il reprendrait l'aciérie. Selon Kanat Sharlapayev, l'implication du gouvernement dans la transaction a permis d'obtenir un prix plus bas pour les actifs. Toutefois, le nouveau propriétaire de l'aciérie de Temirtau devra rembourser 700 millions de dollars de dettes à ArcelorMittal au cours des quatre prochaines années. Le président kazakh Kassim-Jomart Tokaïev avait ordonné à son cabinet de mettre fin à la coopération en matière d'investissements avec la filiale ArcelorMittal Temirtau à la suite d'une série d'incidents meurtriers survenus dans ses installations, dont le point culminant a été l'incendie d'une mine de charbon qui a causé la mort de 46 personnes en octobre. ArcelorMittal a pour sa part confirmé vendredi avoir finalisé la vente de ses activités sidérurgiques et minières dans le pays. (Reportage Tamara Vaal ; rédigé ar Olzhas Auyezov ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)