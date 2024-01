ArcelorMittal et l'Etat français investiront 1,8 MdE pour réduire les émissions

ArcelorMittal et l'Etat français investiront 1,8 MdE pour réduire les émissions













(Actualisé avec déclarations d'Emmanuel Macron) PARIS, 14 janvier (Reuters) - ArcelorMittal et l'Etat français vont investir en tout 1,8 milliard d'euros pour réduire les émissions de CO2 du site du groupe sidérurgique à Grande-Synthe (Nord), a dit à Reuters une porte-parole du ministère de l'Economie et des Finances. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et son homologue à la Transition énergétique Christophe Béchu doivent se rendre sur place lundi. L'usine d'ArcelorMittal figure parmi les 50 sites industriels français les plus émetteurs de gaz à effet de serre et a été identifié comme un site potentiel pour des solutions de décarbonation, a rappelé le ministère de la Transition énergétique dans un communiqué. Les 1,8 milliard d'euros - répartis entre un investissement d'ArcelorMittal et un contrat d'aide de l'Etat - financeront une unité de réduction du minerai de fer et des fours électriques. Ce projet doit permettre à terme de réduire les émissions de 4,4 millions de tonnes de CO2 par an, soit 5,7% des émissions industrielles nationales, a ajouté le ministère. Dans un message publié sur le réseau social professionnel LinkedIn, Emmanuel Macron a salué "un accord historique" qui sera "signé avec ArcelorMittal pour électrifier les hauts fourneaux de Dunkerque grâce à France 2030". "Je m'y étais engagé en novembre 2022 à l'Élysée. À terme c'est plus d'un pour cent de nos émissions de CO2 supprimées", écrit le chef de l'Etat français, ajoutant "L'écologie à la française est bonne pour l'économie et pour l'emploi. On accélère !". (Reportage Gilles Guillaume et Claude Chendjou)