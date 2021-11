ArcelorMittal augmente son programme de rachats d'actions

BRUXELLES (Reuters) - ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste du monde, a déclaré jeudi qu'il augmentait son programme de rachats d'actions d'un milliard de dollars supplémentaires après avoir annoncé son meilleur trimestre depuis plus de dix ans.

Ce relèvement porte à six milliards de dollars le retour aux actionnaires annoncé par la société depuis septembre 2020. L'encours de son programme de rachat s'élève actuellement à 1,8 milliard de dollars.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande mondiale d'acier augmente de 12% à 13% cette année, à l'exclusion de la Chine, où elle prévoit une légère contraction en 2021.

En Bourse, le titre était en hausse de 2,5% vers 11h00.

L'Ebitda du groupe, l'indicateur le plus suivi par le marché, a atteint 6,06 milliards de dollars, soit environ six fois le chiffre de l'année précédente et légèrement en dessous de la prévision moyenne des analystes, qui tablaient sur 6,15 milliards de dollars.

"Nos résultats du troisième trimestre ont été soutenus par la persistance d'un environnement de prix solide, ce qui nous a permis d'obtenir le revenu net le plus élevé et la dette nette la plus faible depuis 2008", a déclaré le PDG Aditya Mittal dans un communiqué.

Le groupe a déclaré que sa dette nette avait baissé à 3,9 milliards de dollars, contre 5 milliards à la fin du trimestre précédent.

(Reportage Marine Strauss; version française Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)