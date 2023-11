ArcelorMittal affiche un bénéfice d'exploitation au T3 meilleur qu'attendu

BRUXELLES, 9 novembre (Reuters) - ArcelorMittal a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation trimestriel meilleur qu'attendu, le deuxième sidérurgiste mondial continuant "à faire preuve d'une rentabilité structurellement améliorée". Le groupe s'attend toujours à une croissance de la demande mondiale d'acier hors Chine cette année comprise entre 1% et 2%, indique-t-il dans un communiqué. En Europe, toutefois, la demande devrait se situer en dessous de la fourchette de prévision précédemment annoncée, entre -0,5% et +1,5%, en raison de la faiblesse de l'activité de construction dans cette région, a déclaré ArcelorMittal. Au cours du troisième trimestre, le groupe basé au Luxembourg a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 1,87 milliard de dollars, dépassant la prévision moyenne des analystes à 1,8 milliard de dollars, selon un consensus fourni par la société. (Reportage Marine Strauss ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)