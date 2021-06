Aramis vise une fourchette de prix comprise entre 23 et 28 euros par action pour son IPO

PARIS (Reuters) - Aramis, filiale de Stellantis et spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, a déclaré mardi viser une fourchette de prix pour son introduction à la Bourse de Paris entre 23 euros et 28 euros par action.

Le groupe espère ainsi atteindre une capitalisation boursière comprise entre 1,9 milliard d'euros et 2,3 milliards d'euros, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Pour son entrée en Bourse, Aramis va émettre des actions nouvelles pour un montant d'environ 250 millions d'euros. Des actions existantes vont également être cédées, ce qui porte le montant total levé entre 446 millions et 481 millions d'euros.

Stellantis, qui détient près de 70% du capital, ne cédera pas d'actions dans le cadre de cette opération et conservera une participation majoritaire. Les deux fondateurs du groupe cèderont des actions mais resteront les deuxièmes principaux actionnaires derrière Stellantis.

Aramis précise que le début des négociations des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris est prévu le 18 juin 2021 sous forme de promesses d'actions avec un règlement-livraison prévu le 21 juin 2021.

Avec l'introduction en Bourse, Aramis souhaite accroître sa flexibilité financière et soutenir sa stratégie de développement et de croissance.

"Nous avons pour ambition de devenir la plateforme digitale préférée en Europe pour acheter une voiture d'occasion", ont commenté Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs et respectivement président et directeur général du groupe, dans un communiqué.

"Cette introduction en bourse est une étape importante pour Aramis Group nous permettant de poursuivre notre stratégie de croissance rapide sur nos marchés existants, et mener des acquisitions dans de nouveaux pays européens, comme nous l'avons fait avec succès depuis 2017".

Fin mai, Aramis avait franchi une première étape dans son projet avec l'approbation de son document d'enregistrement.

Le groupe avait alors annoncé qu'il visait un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7% et 2,9% sur son exercice en cours, qui se termine fin septembre.

