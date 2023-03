Aramco signe une lettre d'intention pour rejoindre l'entité thermique Renault

(Ajoute détails) 2 mars (Reuters) - Saudi Aramco a signé une lettre d'intention avec Renault et le chinois Geely pour devenir actionnaire minoritaire dans leur coentreprise de moteurs essence et de technologies hybrides, ont annoncé jeudi les entreprises dans un communiqué conjoint. Reuters avait rapporté le mois dernier que le producteur saoudien de pétrole était en discussions avancées pour prendre jusqu'à 20% de l'entité, que Renault et Geely veulent mettre sur pied cette année. Les entreprises ont indiqué qu'il était prévu que Renault et Geely conservent des parts égales dans la nouvelle société indépendante, sans toutefois dévoiler quel serait ce niveau de participation, ni quel serait le montant de l'investissement d'Aramco. "L'investissement prévu d'Aramco viserait à soutenir le développement de solutions de carburants synthétiques et de technologies d'hydrogène de nouvelle génération", était-il indiqué dans le communiqué. "Ce partenariat avec Aramco va permettre de faire passer à la vitesse supérieure l'activité de groupes motopropulseurs que nous développons avec Geely Group", a déclaré le directeur général de Renault, Luca de Meo. "Il va lui donner une longueur d'avance dans la course à la technologie thermique à très faibles émissions", a-t-il ajouté. En scindant ses activités liées aux moteurs thermiques, Renault entend se concentrer sur son entité dédiée aux voitures électriques, "Ampère", où il aimerait voir son partenaire historique Nissan investir dans le cadre des efforts pour restructurer leur alliance. "L'entrée d'Aramco apporte un savoir-faire unique pour développer des innovations de rupture en matière de carburants synthétiques et d'hydrogène", a expliqué Luca de Meo. Cet accord ferait d'Aramco le premier producteur de pétrole d'envergure à investir dans le secteur automobile, alors que le développement du marché des véhicules électriques menace de faire baisser la demande en carburant. L'année dernière, Aramco a annoncé un partenariat avec Hyundai Motor pour étudier les carburants avancés, qui pourraient être utilisés dans les moteurs hybrides afin de réduire les émissions de CO2. Pour Geely, l'accord avec Renault s'inscrit dans sa stratégie de partenariat visant à s'étendre au-delà de la Chine. Geely a déjà annoncé un accord de développement dans les moteurs essence pour véhicules hybrides avec l'allemand Mercedes , dont il est aussi actionnaire. La nouvelle entreprise aurait une capacité de production annuelle de plus de cinq millions de transmissions et de moteurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables, ont indiqué les entreprises. (Reportage Anirudh Saligrama; version française Camille Raynaud)