Arabie saoudite et Syrie vont rouvrir leurs missions diplomatiques respectives

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé mardi que Ryad allait rouvrir sa mission diplomatique en Syrie, tandis que la presse officielle syrienne a rapporté que Damas avait décidé de reprendre ses travaux diplomatiques en Arabie saoudite. Ces décisions interviennent près de dix ans après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, et dans la foulée de la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, mettant fin à l'isolement du régime de Bachar al-Assad dans la région à la suite de l'éclatement de la guerre civile en 2011. Reuters avait rapporté en mars, citant des sources, que l'Arabie saoudite et la Syrie étaient convenues de rouvrir leurs ambassades. Aucune date n'a été communiquée mardi par le ministère saoudien des Affaires étrangères pour la réouverture de l'ambassade à Damas. Les contacts entre Ryad et Damas ont pris de l'ampleur dans la foulée d'un accord conclu sous l'égide de la Chine pour rétablir les liens diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran, un allié majeur de la Syrie, a déclaré une source régionale proche de Damas. Les Etats-Unis, alliés de l'Arabie saoudite, sont opposés à tout rapprochement de pays du Moyen-Orient avec la Syrie, citant la répression brutale menée par le gouvernement de Bachar al-Assad et la nécessité que des progrès soient réalisés vers une issue politique au conflit. Ryad a déclaré que sa décision favoriserait la sécurité et la stabilité régionales. (Reportage Moaz Abd-Alaziz et Omar Abdel-Razek au Caire; version française Jean Terzian)