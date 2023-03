Arabie saoudite et Iran vers la réouverture de leurs ambassades respectives

22 mars (Reuters) - Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le Prince Faisal ben Farhan Al Saud, et son homologue iranien Hossein Amirabdollahian sont convenus mercredi de se rencontrer bientôt et d'ouvrir la voie à la réouverture des ambassades entre les deux pays, a rapporté la presse officielle saoudienne. Cet échange téléphonique a été organisé à l'occasion du début du ramadan, a indiqué l'agence de presse saoudienne SPA. Ryad et Téhéran ont décidé plus tôt ce mois-ci de rétablir leurs relations, après des années d'hostilité ayant menacé la stabilité et la sécurité dans le Golfe, notamment en alimentant plusieurs conflits dans la région - au Yémen, en Syrie... (Reportage Ahmed Tolba; version française Jean Terzian)