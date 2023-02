Après un an de guerre, l'Ukraine reste forte, dit Biden en Pologne

Après un an de guerre, l'Ukraine reste forte, dit Biden en Pologne













Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi que l'Ukraine était restée forte alors que la guerre lancée par la Russie approche de son premier anniversaire, ajoutant que le président russe Vladimir Poutine avait sous-estimé Kyiv. En déplacement en Pologne, après avoir effectué la veille une visite surprise à Kyiv, le chef de la Maison blanche a souligné que les Occidentaux avaient fait front pour la démocratie et la souveraineté. (Reportage Nandita Bose et Alan Charlish; version française Jean Terzian)