Après son éviction d'OpenAI, Sam Altman va rejoindre Microsoft !

Crédit photo © Reuters

(Reuters) -L'ancien directeur général de la société OpenAI, Sam Altman, va rejoindre Microsoft pour y diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle (IA), une annonce qui intervient quelques jours après son éviction soudaine de la start-up à l'origine du robot conversationnel ChatGPT. Son arrivée, dévoilée par le directeur général de Microsoft Satya Nadella sur la plateforme X, marque l'épilogue d'un week-end agité dans le petit monde de la tech californienne après l'annonce surprise vendredi soir du départ de Sam Altman, devenue une référence sur l'IA grâce au succès de ChatGPT. Dans la foulée, le co-fondateur et président d'OpenAI, Greg Brockman, avait annoncé sa démission. Il va rejoindre Microsoft, aux côté de Sam Altman, a annoncé le géant informatique américain, principal investisseur d'OpenAI. Les ressors de l'éviction de Sam Altman de la start-up restent flous, le conseil d'administration ayant seulement évoqué, sans plus de précisions, un manque de franchise du dirigeant dans ses communications. Mais la brutalité de l'annonce a surpris les investisseurs comme les employés de la société. Les tractations se sont multipliées au cours du week-end, certaines sources ayant même rapporté un possible retour de Sam Altman au sein d'OpenAI. Finalement, la rupture a été actée lundi par un message de Satya Nadella. "Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que d'autres collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'IA avancée. Nous sommes impatients d'agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite", a indiqué le dirigeant sur X. Un joli coup pour Microsoft dont l'action gagnait plus de 2% lundi dans les transactions en avant-Bourse. FUITE DES TALENTS Pour OpenAI, le futur s'annonce plus incertain. La société a nommé Emmett Shear, cofondateur et ex-dirigeant de Twitch, en tant que nouveau directeur général. Il occupera ses fonctions par intérim, a précisé une personne au courant de la nomination à Reuters. Le directeur général de Microsoft a dit être "impatient de faire la connaissance d'Emmett Shear et de la nouvelle équipe dirigeante d'OAI et de travailler avec eux" et a réitéré l'engagement de Microsoft dans son partenariat avec OpenAI. Le départ de Sam Altman et Greg Brockman fait toutefois redouter une fuite des talents vers Microsoft. Selon deux personnes au fait du dossier, certains chercheurs de la start-up, dont Szymon Sidor qui a confirmé son départ, ont d'ores et déjà quitté l'entreprise. Selon le site spécialisé The Information, des dizaines d'employés ont annoncé en interne leur départ dans la nuit de dimanche à lundi. Sur X, Sam Altman a reposté le message de Satya Nadella avec pour commentaire: "la mission continue". (Reportage Urvi Dugar, Shubham Kalia à Bangalore et Stephanie Kelly à New York, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)