Après son discours sur l'état de l'Union, Biden lance sa campagne électorale

par Steve Holland WASHINGTON (Reuters - Le président américain, Joe Biden, était attendu vendredi dans l'Etat de Pennsylvanie pour lancer sa campagne électorale alors que son équipe prévoit un budget publicitaire de 30 millions de dollars (27,42 millions d'euros). Après la Pennsylvanie vendredi, au lendemain de son discours sur l'état de l'Union, Joe Biden doit se rendre samedi dans l'Etat de Géorgie, dans le New Hampshire lundi, dans le Wisconsin mercredi avant le Michigan jeudi. La vice-présidente américaine, Kamala Harris, va de son côté se déplacer dans l'Arizona vendredi et dans le Nevada samedi. A lire aussi... Joe Biden et Kamala Harris vont aller en mars à la rencontre des électeurs démocrates dans les "swing states", ces Etats qui votent tantôt démocrate, tantôt républicain, où l'issue du scrutin du 5 novembre se jouera encore une fois cette année, ont annoncé à des journalistes les responsables de la campagne du président américain. Ces derniers ont déclaré s'attendre à une course serrée entre Joe Biden, 81 ans, et son prédécesseur à la Maison blanche Donald Trump, 77 ans, au coude-à-coude dans les sondages pour remporter les 270 grands électeurs nécessaires pour l'élection présidentielle. "Nous croyons fermement que cette course va se gagner sur les terrains des Etats clés qui seront décisifs pour remporter les 270 grands électeurs, et tout ce que nous faisons ce mois-ci pour lancer l'élection va dans ce sens", a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Joe Biden. Le directeur adjoint de campagne du président américain, Rob Flaherty, a annoncé que 30 millions de dollars allaient être investis dans des campagnes publicitaires dans les six prochaines semaines. C'est un montant plus élevé que pour toute l'année 2023. Le discours sur l'état de l'Union prononcé jeudi soir par Joe Biden a déclenché la plus importante journée de collecte de fonds pour le président sortant, selon Rob Flaherty qui n'a cependant pas communiqué de chiffres. Plus de 42 millions de dollars (38,39 millions d'euros) ont été récoltés en janvier par l'équipe de Joe Biden qui dispose de 130 millions de dollars (118,82 millions d'euros) de liquidité pour la campagne électorale. (Reportage de Steve Holland et Jarrett Renshaw ; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)