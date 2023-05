Après Rome, Berlin et Paris, Volodimir Zelensky est à Londres

LONDRES/OSLO (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, est arrivé lundi au Royaume-Uni où il rencontrera le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, dans le cadre d'une tournée auprès de plusieurs pays européens. "Aujourd'hui [lundi] à Londres. Le Royaume-Uni est un leader lorsqu'il s'agit d'accroître nos capacités au sol et dans les airs. Cette coopération se poursuivra aujourd'hui", a-t-il dit sur Twitter.

"Je rencontrerai mon ami Rishi. Nous mènerons des négociations de fond en face à face et en délégations", a-t-il ajouté. Volodimir Zelensky a rencontré au cours du week-end le président français Emmanuel Macron à Paris ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin et la présidente du Conseil italien Georgia Meloni à Rome. La France a notamment annoncé qu'elle allait former et équiper dans les prochaines semaines plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC. Volodimir Zelensky s'est par ailleurs exprimé lundi via une retransmission vidéo lors du sommet sur la démocratie de Copenhague, au Danemark. (Reportage Kylie MacLellan, avec la contribution de Terje Solsvik, rédigé par Sachin Ravikumar, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)