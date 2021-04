Après New York, Grab envisage une cotation secondaire à Singapour, selon trois sources

PARIS (Reuters) - Le géant asiatique des services de VTC et de livraisons de repas Grab Holding envisage une cotation secondaire à la Bourse de Singapour après avoir bouclé son introduction en Bourse à New York dans le cadre de sa fusion avec un SPAC mené par le fonds d'investissement Altimeter Growth, ont indiqué trois sources proches du dossier.

Une cotation à Singapour permettrait à Grab de disposer d'une base d'investisseurs proche de ses activités dans la région, ont expliqué les sources, ce qui pourrait permettre à ses clients, ses livreurs et ses partenaires commerciaux de négocier plus facilement ses actions.

La réflexion sur une cotation secondaire à Singapour n'en est qu'à un stade préliminaire, ont ajouté les sources.

Grab et l'opération de la Bourse de Singapour n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Grab a annoncé mardi un projet d'introduction à la Bourse de New York dans le cadre de sa fusion avec un SPAC soutenu par Altimeter et valorisé à près de 40 milliards de dollars (33,6 milliards d'euros).

Grab, qui a débuté en 2012 comme opérateur de VTC, opère désormais dans huit pays et plus de 400 villes et a étendu ses activités aux livraisons de repas ainsi qu'aux services de paiement numérique. L'an dernier, il a obtenu une licence bancaire à Singapour.

