Après LVMH, Hermès affiche à son tour des ventes au T1 meilleures qu'attendu !

14 avril (Reuters) - Hermès a fait état vendredi d'une hausse de 23% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au premier trimestre, citant une activité particulièrement dynamique dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers. Le chiffres d'affaires du groupe de luxe français a atteint 3,38 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Les analystes de HSBC tablaient en moyenne dans une note sur une croissance des ventes de 17,5% d'une année sur l'autre pour la période. En Asie hors Japon, les ventes ont grimpé de 23%, portées par un très bon nouvel an chinois, dit Hermès dans un communiqué. Elles affichent une croissance de 23,9% en Europe, avec la hausse des flux touristiques. Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives à moyen terme à savoir, un "objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde. Son rival LVMH, première capitalisation boursière en Europe qui a lancé mercredi le bal des résultats dans le secteur du luxe, a affiché une croissance de ses ventes plus de deux fois supérieure aux attentes des analystes au premier trimestre, tirées particulièrement par le rebond en Chine. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)