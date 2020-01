Après la mort de Soleimani, Macron veut "éviter une escalade dangereuse"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron "souhaite éviter une nouvelle escalade dangereuse des tensions" après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué en Irak par une frappe américaine, a déclaré vendredi l'Elysée.

Le président français s'est entretenu vendredi matin avec son homologue russe Vladimir Poutine et les deux hommes "sont convenus de rester en contact étroit au cours des prochains jours pour éviter une nouvelle escalade dangereuse des tensions et appeler toutes les parties à la retenue", a précisé l'Elysée dans un communiqué.

"Le président de la République a rappelé l’attachement de la France à la souveraineté et à la sécurité de l’Irak et à la stabilité de la région" et appelé l'Iran "à revenir rapidement au plein respect de ses obligations nucléaires et à s'abstenir de toute provocation", a ajouté l'Elysée.

"Le président de la République a insisté sur la priorité qui demeure la lutte contre le terrorisme islamiste et réaffirmé son plein engagement dans la Coalition internationale contre Daech."

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est entretenu parallèlement avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, a fait savoir le Quai d'Orsay.

"Il s’agit, pour la France et l’ensemble de ses partenaires, de consacrer tous les efforts à éviter désormais une aggravation supplémentaire des tensions et de faciliter la désescalade pour préserver la stabilité de l’Irak et de la région dans son ensemble", a souligné le ministère des Affaires étrangères.

