Après la Croatie, les Bleues s'imposent contre la République Tchèque

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Deuxième match et deuxième victoire pour l'équipe de France féminine de basket à l'Euro. Après leur écrasant succès contre la Croatie, les Bleues ont assuré conte la République tchèque. Malgré deux premiers quart-temps marqués par les imprécisions de chaque côté, les joueuses de Valérie Garnier ont rejoint les vestiaires avec un léger avantage (32-29). Lors de la seconde période, Les Françaises ont resserré le jeu en défense et ont empêche les Tchèques de prendre feu en attaque. Ensuite, Sandrine Gruda (16 points), Endy Miyem (11 points) et Marine Johannès (10 points) ont assuré la victoire de l'autre côté du terrain. Score final 71-51 et la France affrontera la Russie, elle aussi deux fois victorieuse, dimanche à 20h45 pour la première place du groupe D.