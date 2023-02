Après la Commission européenne et le Conseil, le Parlement européen va interdire TikTok à son tour

par Foo Yun Chee BRUXELLES, 28 février (Reuters) - Le Parlement européen a décidé à son tour d'interdire TikTok, application chinoise de partage de courtes vidéos, sur les téléphones professionnels de ses employés pour des raisons de sécurité, a-t-on appris mardi auprès d'un responsable de l'UE. Cette interdiction s'appliquera aussi aux appareils mobiles personnels de ces employés sur lesquels sont installés un accès aux courriels du Parlement et d'autres accès au réseau, a précisé ce responsable, ajoutant que cette décision devrait être annoncée prochainement. La Commission européenne et le Conseil européen ont déjà annoncé la semaine dernière une interdiction de TikTok sur les téléphones de leur personnel, de crainte que les autorités chinoises puissent se servir de cette application appartenant au groupe ByteDance pour récolter des données des utilisateurs et promouvoir leurs intérêts. La Chine dément avoir de telles intentions... Des restrictions à l'utilisation de TikTok ont aussi été décidées aux Etats-Unis, au Canada et en Inde. (Rédigé par Foo Yun Chee, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)