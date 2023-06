Après la CFDT, Berger veut rester "utile" mais pas entrer en politique

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a dit dimanche son intention de continuer d'être "utile" après son départ imminent de l'organisation qu'il dirige depuis 2012, mais répété qu'il ne souhaitait pas faire de politique. "Je veux occuper un emploi où je serai utile", a déclaré à l'émission Questions politiques sur France Inter celui qui laissera le 21 juin les rênes de la CFDT à Marylise Léon. "Je déciderai durant l'été", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas envie de faire de la politique, j'ai plutôt envie de travailler dans la sphère privée, faire un travail qui ait un impact, du sens." Premier syndicat de France, la CFDT revendique 650.000 adhérents, dont 45.000 ayant rejoint l'organisation récemment, a-t-il précisé. Laurent Berger a dit sa satisfaction d'avoir mené le combat intersyndical contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement, qui a fait adopter le texte malgré l'opposition de la rue. "Ces six derniers mois, je ne suis pas mécontent d'avoir montré que le syndicalisme est de retour", a dit Laurent Berger, parlant de "défaite productive." Il a conseillé aux autorités de bâtir des compromis sous peine d'"aller vers de la radicalité à tous les étages", mettant aussi l'actuel exécutif en garde contre "le mépris des corps intermédiaires, des demandeurs d'emplois, des travailleurs modestes." Faisant le bilan de ses dix ans à la tête de la CFDT, il a dit avoir apprécié les Premiers ministres Jean-Marc Ayrault, sous l'ère François Hollande, et Jean Castex, prédécesseur d'Elisabeth Borne à Matignon. Selon Laurent Berger, Marylise Léon, 46 ans, sera "une très grande secrétaire générale de la CFDT". Il n'y aura "pas de changement de ligne, mais elle fera son style", a-t-il prédit. (Reportage Elizabeth Pineau)