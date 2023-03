Après l'Iran, l'Arabie saoudite rétablit ses liens avec la Syrie

Après l'Iran, l'Arabie saoudite rétablit ses liens avec la Syrie













Crédit photo © Reuters

(Corrige coquille titre) par Laila Bassam et Aziz El Yaakoubi BEIROUTH/RIYAD (Reuters) - La Syrie et l'Arabie saoudite se sont accordées sur la réouverture de leurs ambassades respectives après avoir rompu leurs liens diplomatiques il y a plus de dix ans, ont fait savoir trois sources proches du dossier. Les contacts entre Riyad et Damas se sont intensifiés à la suite de l'accord historique conclu au début du mois visant à rétablir les liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran, un allié proche du président syrien Bachar al Assad, a déclaré une source proche du régime syrien. Le rétablissement des liens entre Riyad et Damas constituerait le développement le plus marquant à ce jour des efforts déployés par les États arabes pour normaliser leurs relations avec Bachar al Assad, dont le régime a été ostracisé par de nombreux États occidentaux et arabes après le début de la guerre civile en Syrie en 2011. Les gouvernements saoudiens et syriens sont "en train de préparer la réouverture des ambassades après l'Aïd el-Fidr", la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de ramadan, a indiqué une deuxième source proche de Damas à Reuters. Cette décision est le résultat des discussions menées en Arabie saoudite par de hauts responsables des services de renseignement syriens, d'après une des sources et un diplomate du Golfe. Le bureau de presse du gouvernement saoudien, le ministère saoudien des Affaires étrangères et le gouvernement syrien n'ont pas répondu à une demande de commentaires. Les sources se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Les Etats-Unis, alliés de l'Arabie saoudite, se sont opposés aux initiatives des pays de la région visant à normaliser les relations avec Bachar al Assad, évoquant la brutalité de son gouvernement pendant le conflit. Les Emirats arabes unis, un autre allié stratégique de Washington, ont été les premiers à normaliser leurs relations avec Bachar al Assad, qui s'est récemment rendu à Abou Dhabi avec sa femme. Mais l'Arabie saoudite avance de son côté de façon plus prudente. Le diplomate du Golfe a indiqué que les hauts responsables des services de renseignement étaient restés plusieurs jours à Riyad et qu'un accord avait été conclu pour rouvrir les ambassades "très prochainement". Il a ajouté que les discussions entre Damas et Riyad pourraient ouvrir la voie à un vote pour lever l'exclusion de la Syrie de la Ligue arabe - décidée en 2011 à la suite de la répression brutale par le régime syrien des mouvements de protestation - lors de son prochain sommet qui se tiendra en Arabie saoudite en avril. Les Emirats arabes unis ont rouvert leur ambassade à Damas en 2018, arguant que les pays arabes doivent être davantage mobilisés dans la résolution du conflit syrien. (Avec la contribution de Maya Gebeily; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)