Après l'épisode Hanouka à l’Elysée, Emmanuel Macron dément toute atteinte à la laïcité

Après l'épisode Hanouka à l’Elysée, Emmanuel Macron dément toute atteinte à la laïcité













Crédit photo © Reuters

Paris (Reuters) - A l'occasion d'une visite sur le chantier de Notre-dame de Paris à un an de la réouverture de la cathédrale, le président Emmanuel Macron a rappelé vendredi être "respectueux de la laïcité", après qu'une polémique a éclaté autour d'une bougie allumée à l'Elysée en sa présence pour la fête de Hanouka. "Le président de la République que je suis est respectueux de la laïcité", a déclaré Emmanuel Macron sur le chantier de la cathédrale. "La laïcité, ce n'est pas effacer les religions ou s'ingérer dans la vie des religions. Mais c'est demander, quelle que soit la religion de chacun, que les citoyens respectent absolument les lois de la République", a ajouté Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a assisté jeudi à l'allumage d'une bougie de Hanouka dans le palais présidentiel de l'Elysée, à l'occasion d'une cérémonie de la Conférence des rabbins européens. Une vidéo de cette cérémonie a été diffusée sur les réseaux sociaux et a attiré de nombreuses critiques à l'encontre du président français, accusé d'atteinte à la laïcité. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a dénoncé "une faute politique impardonnable" sur X. Yonathan Arfi, le président du Crif, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a estimé vendredi au micro de Sud Radio que l'allumage d'une bougie de Hanouka à l'Elysée était "une erreur qui n'aurait pas dû se produire". (Reportage par Elizabeth Pineau, rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)