Après Binance, la SEC engage des poursuites contre Coinbase













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, a lancé mardi des poursuites judiciaires contre Coinbase Inc, la plus grande plateforme américaine d'échange de cryptoactifs, l'accusant d'avoir opéré illégalement sans s'être préalablement enregistrée auprès de l'autorité de régulation. Les poursuites contre Coinbase interviennent au lendemain d'une action similaire de la SEC contre Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, et son fondateur Changpeng Zhao. Les deux affaires traduisent la volonté du président de la SEC, Gary Gensler, d'affirmer la compétence de l'autorité en matière de cryptomonnaies et d'offrir une meilleure protection aux investisseurs. Les cryptomonnaies doivent se conformer aux lois et réglementations américaines comme tout autre titre négociable, a-t-il déclaré mardi sur CNBC. "Nous leur demandons de se mettre en conformité", a affirmé Gary Gensler. Dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a déclaré que Coinbase opérait depuis au moins 2019 comme un courtier non enregistré en traitant des transactions de cryptomonnaies, tout en évitant les exigences de divulgation destinées à protéger les investisseurs. La SEC a également déclaré que Coinbase fonctionnait comme un courtier non enregistré par l'intermédiaire de Coinbase Prime, qui achemine les ordres de transaction vers la plateforme de Coinbase et d'autres plateformes, et de Coinbase Wallet, qui permet aux investisseurs d'accéder à la liquidité en dehors de la plateforme de Coinbase. "Les manquements présumés de Coinbase privent les investisseurs de protections essentielles, qui incluent les règles empêchant la fraude et la manipulation, une divulgation d'informations appropriée, des garanties contre les conflits d'intérêts et des inspections régulières", a tweeté Gary Gensler. A l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Coinbase chutait de plus de 18%. Coinbase n'a pas réagi immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage Jonathan Stempel à New York; avec Susan Heavey à Washington, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)