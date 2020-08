Apple va proposer une offre groupée des contenus de Viacom CBS sur Apple TV+

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Apple va commercialiser en offre groupée des services de Viacom CBS à un prix réduit sur son service de vidéo en streaming Apple TV+, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier, confirmant une information révélée par l'agence Bloomberg.

Les services CBS All Access et Showtime seront disponibles pour $9,99 par mois. Pour l'heure, l'abonnement mensuel à CBS All Access est à $9,99 sur Apple TV+, Showtime à $10,99.

Cette offre groupée est une première sur Apple TV+, lancée en novembre dernier avec la série "The Morning Show", portée par l'actrice Jennifer Aniston, et le club de lecture d'Oprah Winfrey.

A Wall Street, l'annonce a porté le cours d'Apple, qui a fini la séance sur un gain de 1,78%.

(Kenneth Li avec Ayanti Bera à Bangalore; version française Henri-Pierre André)