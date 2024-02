Apple présente un chiffre d'affaires supérieur aux attentes... mais des ventes en Chine décevantes

Crédit photo © Reuters

par Stephen Nellis (Reuters) - Apple a fait état jeudi de ventes en Chine décevantes sur la période octobre-décembre, jetant une ombre sur un chiffre d'affaires et des ventes globales supérieurs aux attentes de Wall Street pour le trimestre grâce à la croissance des ventes d'iPhones. Le titre du groupe basé à Cupertino en Californie était en repli de 1,6% dans les échanges boursiers d'après-clôture. En enregistrant une hausse de 2% de ses ventes totales sur la période octobre-décembre - des ventes portées par sa nouvelle gamme d'iPhone 15 -, Apple a mis fin à une série de quatre trimestres de baisses de ses ventes. "Nous étions confiants sur le +6% pour l'iPhone", a déclaré à Reuters le directeur général de la firme à la pomme, Tim Cook. "Nous avons eu pour l'iPhone une croissance à deux chiffres particulièrement solide dans des marchés émergents hormis la Chine", a-t-il noté, soulignant que la Chine était "le marché de smartphone le plus compétitif au monde, cela n'a pas changé." Tim Cook a indiqué à Reuters que les ventes d'iPhone en Chine continentale s'étaient repliées autour de 5% au quatrième trimestre, en tenant compte des taux de change, même si jamais la Chine n'avait compté autant d'utilisateurs d'iPhones. Sur la période octobre-décembre, les ventes totales d'Apple se sont établies à 119,58 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 117,91 milliards de dollars. La firme a enregistré un bénéfice trimestriel de 2,18 dollars par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 2,10 dollars selon des données LSEG. Les ventes globales d'iPhone ont progressé de 6% à 69,70 milliards de dollars, battant là aussi les attentes de Wall Street (67,82 milliards d'après des données LSEG). Apple a reculé de près de 3% en bourse depuis le début de l'année, laissant Microsoft lui prendre le rang de plus forte valorisation boursière, alors que les investisseurs considèrent que la firme à la pomme est à la traîne dans la course au développement de l'intelligence artificielle (IA). Par le passé, le groupe a fait savoir qu'il focalisait ses efforts sur son casque Vision Pro, qui n'est pas considéré par les analystes comme un vecteur de revenus importants avant plusieurs années. Dans l'immédiat, les analystes sont de plus en plus préoccupés par les ventes de l'iPhone en Chine, où l'économie est affectée par la crise du secteur immobilier. Apple fait face dans le pays à une concurrence accrue, avec notamment le retour en force de Huawei avec des appareils équipés de puces chinoises. Ses ventes en Chine au quatrième trimestre se sont établies à 20,82 milliards de dollars, alors que le consensus ressortait à 23,53 milliards. S'agissant des ordinateurs Mac, les ventes ont légèrement progressé, à 7,78 milliards de dollars, dans la lignée des attentes (7,73 milliards selon des données LSEG). Les ventes de tablettes iPad ont chuté de 25% à 7,02 milliards de dollars, contre un consensus de 7,33 milliards de dollars. (Reportage Stephen Nellis à San Francisco, avec Arsheeya Singh Bajwa et Yuvraj Malik à Bangalore, Max A. Cherney et Peter Henderson à San Francisco; version française Jean Terzian)