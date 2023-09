Apple : Le lancement de l'iPhone 15 "pollué" par les difficultés en Chine

par Stephen Nellis CUPERTINO, Californie, 12 septembre (Reuters) - Apple doit dévoiler mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 15, un lancement plombé par les préoccupations concernant l'accès au marché chinois et la concurrence qui pèsent sur la première capitalisation boursière au monde. L'iPhone a généré plus de la moitié des 394,3 milliards de dollars (367,7 milliards d'euros) de chiffre d'affaires d'Apple l'année dernière, mais doit faire face à de nouveaux défis en Chine, troisième plus grand marché pour l'entreprise californienne. Les nouveaux téléphones seront dotés de nouveaux ports de chargement, étuis en titane et caméras. La présentation au siège d'Apple Park, prévue à 17h GMT, intervient dans un contexte particulier, alors que le gouvernement chinois a récemment décidé de restreindre l'accès aux produits Apple. Apple fait aussi face à la concurrence de Huawei, son principal rival en Chine jusqu'en 2019, lorsque les contrôles américains à l'exportation ont ruiné ses activités téléphoniques. La société chinoise a présenté la semaine dernière le Mate 60 Pro, un téléphone haut de gamme produit avec des puces chinoises qui, selon des parlementaires américains, ont été fabriquées en violation des restrictions imposées par les États-Unis. Huawei souhaite prendre le dessus sur Apple grâce à des fonctions supplémentaires comme les appels par satellite, qui s'appuient sur le réseau du gouvernement chinois. La gamme actuelle d'iPhone comprend des fonctions satellitaires, mais uniquement destinées aux situations d'urgence. Le plus grand changement pour les futurs iPhone est le passage aux chargeurs USB-C, une décision contrainte par la législation européenne. Les analystes s'attendent également à une nouvelle technologie de caméra "périscopique" qui pourrait donner aux téléphones de meilleures capacités de zoom. Apple devrait augmenter le prix moyen par téléphone pour gonfler ses revenus, mais la question est de savoir si elle le fera en augmentant les prix de manière générale ou uniquement pour les versions haut de gamme. (Reportage Stephen Nellis; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)