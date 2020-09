Apple lance ce mardi de nouveaux produits malgré la crise sanitaire

Crédit photo © Reuters

par Stephen Nellis

(Reuters) - Apple devrait présenter ce mardi de nouveaux modèles de ses produits, notamment une montre connectée Apple Watch et une tablette iPad, qui devront permettre au groupe de soutenir ses ventes pendant la période des fêtes de fin d'année alors que l'action en Bourse a enregistré depuis le début de l'année un bond spectaculaire malgré la crise du coronavirus.

Pour sa traditionnelle conférence de rentrée, dont le coup d'envoi est prévu à 17h00 GMT, le groupe californien a d'ores et déjà prévenu que les nouveaux modèles d'iPhone sortiraient avec quelques semaines de retard comparé au calendrier des années précédentes.

Les analystes s'attendent à ce que les nouveaux iPhone équipés de la 5G et d'autres produits soient dévoilés en octobre et commercialisés le mois suivant dans le cadre d'un nouvel événement.

En attendant, Apple devrait s'employer ce mardi à montrer que les produits comme l'Apple Watch permettent de fidéliser le client dans son écosystème, même en l'absence de l'iPhone, qui représente toujours une part importante des ventes du groupe.

Alors que certains redoutent qu'une sortie décalée de l'iPhone n'affecte les ventes du groupe pendant le trimestre des fêtes de fin d'année, Ben Bajarin, analyste chez Creative Strategies, estime que ces ventes ne seront pas perdues mais simplement reportées.

Malgré la crise sanitaire et les restrictions imposées par les Etats pour enrayer la propagation du coronavirus, le groupe californien a multiplié depuis le début de l'année les lancements de produits via des conférences en ligne, avec notamment un iPhone SE présenté en avril et vendu à prix réduit.

Le groupe a en outre présenté en juillet des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui a soutenu le titre et lui a permis en août de devenir la première entreprise américaine cotée à franchir le seuil des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'action Apple a gagné près de 54% depuis le début de l'année, contre un gain de 22% pour le Nasdaq.

Bob O'Donnell, directeur du cabinet TECHnalysis Research, s'attend à ce qu'Apple présente à la fois des montres connectées bon marché et des modèles haut de gamme équipés de nouveaux capteurs dédiés à la santé.

(version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)