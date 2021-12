Apple frôle les 3.000 Mds$ de capitalisation boursière

13 décembre (Reuters) - L'action Apple a frôlé lundi dans les premiers échanges à Wall Street la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars (2.660 milliards d'euros) de capitalisation, un niveau jamais atteint par une entreprise cotée.

Vers 15h40 GMT le titre, qui avait déjà pris près de 11% la semaine dernière, avance de 0,1% à 179,59 dollars après avoir touché en séance 181,12 dollars, à un peu moins de deux dollars du cours auquel le groupe afficherait 3.000 milliards de dollars de valeur boursière.

J.P.Morgan a relevé lundi son objectif de cours sur Apple à 210 dollars contre 180, estimant que le groupe américain devrait lancer en 2022 un iPhone SE adapté aux réseaux 5G, ce qui lui permettrait de doper sa production de combinés de 30 millions d'exemplaires supplémentaires pour la porter au total à de 250 millions d'unités l'an prochain.

Parmi les poids lourds des nouvelles technologies, Microsoft est l'entreprise qui suit de plus près Apple avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 2.500 milliards de dollars, tandis qu'Alphabet, maison mère de Google, Amazon et Tesla restent pour l'instant sous la barre des 2.000 milliards de dollars en Bourse. (Reportage Nivedita Balu à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)