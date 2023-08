Apple et Microsoft en tête des premières capitalisations boursières mondiales

1er août (Reuters) - Les géants mondiaux de la technologie Apple et Microsoft faisaient course en tête en matière de capitalisation boursière à la fin du mois du juillet, profitant d'un rallye sur les actions du secteur alimenté par l'optimisme sur les résultats du deuxième trimestre. Apple est devenue fin juin la première entreprise au monde à atteindre une capitalisation de 3.000 milliards de dollars, porté par l'espoir lié à son expansion sur de nouveaux marchés et à une modération du resserrement monétaire de la Réserve fédérale. Les bénéfices trimestriels élevés de sociétés comme Alphabet , Meta Platforms, Intel et Lam Research ont dopé le sentiment du marché le mois dernier. La capitalisation de Meta, propriétaire des réseaux sociaux Facebook et Instagram, a grimpé de plus de 10% en juillet, grâce à une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes et à la forte croissance des recettes publicitaires au deuxième trimestre. Microsoft a également fait mieux qu'attendu par les marchés en ce qui concerne son chiffre d'affaires trimestriel, soutenu par la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée et de logiciels. Le cours de son action a cependant reculé de 1,4% le mois dernier alors que le groupe a présenté un plan de dépenses agressif pour répondre à la demande de services d'intelligence artificielle. Sa capitalisation boursière s'élevait à 2.490 milliards de dollars à la fin du mois de juillet. "Nous continuons à croire fermement qu'un nouveau marché haussier sur la technologie a commencé cette année et nous pensons que la ruée vers l'or de l'IA est un 'moment 1995' semblable au début de l'internet et non à la bulle 1999/2000", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush. Dans le secteur financier, la capitalisation boursière de JPMorgan Chase a augmenté d'environ 8,6% le mois dernier, la première banque des Etats-Unis ayant bénéficié de l'augmentation des taux d'intérêt et du rachat des actifs de First Republic Bank. Jusqu'à présent, les données de Refinitiv montrent que 69% des entreprises américaines de grande et moyenne capitalisation ont dépassé les estimations de bénéfice des analystes pour le deuxième trimestre, le secteur technologique représentant 82% de ces bonnes surprises. Apple devrait annoncer jeudi ses résultats du troisième trimestre. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)