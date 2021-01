Apple et Amazon suspendent l'application Parler

(Reuters) - Apple et Amazon ont suspendu l'application Parler de leurs plateformes de téléchargement, décrétant que le réseau social n'avait pas pris les mesures nécessaires pour limiter les publications incitant à la violence.

Alphabet, la maison mère de Google, avait annoncé vendredi la suspension de Parler de sa plateforme de téléchargement, après avoir demandé à l'application, populaire auprès des partisans de Donald Trump, de modérer son contenu.

Apple avait donné 24 heures à Parler pour lui soumettre un plan de modération, soulignant que certains utilisateurs s'étaient servis de l'application pour coordonner la prise d'assaut du Capitole à Washington mercredi.

"Nous avons suspendu Parler en attendant qu'ils résolvent ce problème", a annoncé la société dans un communiqué.

Amazon a suspendu l'application de son Amazon Web Services (AWS), pour violation de ses conditions de service, a rapporté BuzzFeed News samedi.

Le directeur général de Parler, John Matze, a déclaré qu'Apple interdirait l'application jusqu'à ce qu'il renonce à la liberté d'expression et instaure des "règles intrusives comme celles de Twitter et Facebook."

Les utilisateurs américains de réseaux sociaux proches de la droite se tournent vers Parler, l'application de messagerie Telegram et le réseau social à l'approche non interventionniste Gab, dénonçant des politiques de modération plus agressives sur les plateformes grand public que sont Twitter ou Facebook.

