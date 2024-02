Apple développe des prototypes d'iPhones pliants ! (The Information)

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Apple développe les prototypes d'au moins deux iPhones pliants, rapporte The Information, citant une source directement informée du dossier. Ces iPhones à l'écran pliable en sont encore au stade préliminaire de leur développement et ne figurent pas dans les plans de production à grande échelle du constructeur pour 2024 et 2025, précise le site spécialisé dans la technologie. Apple a récemment pris contact avec au moins un fournisseur en Asie pour des composants destinés à deux iPhones pliants de taille différente, ajoute-t-il. Le groupe américain n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Yuvraj Malik à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)